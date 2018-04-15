Пакет с боевыми патронами нашли в доме жителя Суходола

Пакет с боеприпасами мужчина открыто хранил в шкафу. В ходе обыска в частном доме, расположенном в поселке Суходол, правоохранители изъяли пакет с патронами. Местный житель хранил боеприпасы в шкафу. Хозяин жилища рассказал, что нашел запрещенные предметы во время прогулки в 2012 году, с тех пор держал у себя. Эта информация проверяется полицейскими. Экспертиза показала, что патроны калибра 5,6 мм пригодны для стрельбы. По данным ГУ МВД России по Самарской области, за плечами у гражданина уже есть немалый криминальный опыт. Сейчас он стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 222 «Незаконное хранение боеприпасов», санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.