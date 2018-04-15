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Более 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Захарова прокомментировала введение новых санкций
Захарова прокомментировала введение новых санкций

Более 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» 10 минут назад
Фото: РИАМО
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в Домодедово задержано восемь рейсов и три отменено. В Шереметьево задержали отправление семи рейсов.
В свою очередь во Внуково отменили один рейс и восемь задержали.
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