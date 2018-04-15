Более 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Агентство «Москва»: последние новости

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Экс-сотрудника «Бутырки» обвинили во взяточничестве за продажу заключенному телефона и спиртного

Двое неизвестных избили мужчину на северо-востоке Москвы и заставили перевести с его счета 100 тыс. руб.