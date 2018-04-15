По факту гибели донского горняка возбуждено уголовное дело

Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту смерти проходчика шахты «Дальняя» в Красносулинском районе. Действия пока неустановленных должностных лиц Следком расценивает как «нарушение правил безопасности при проведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

— По версии следствия, утром 15 апреля во время проведения буровых работ на глубине примерно 550 метров обрушилась порода. Один из проходчиков получил серьезные травмы и скончался на месте, — рассказала сотрудник следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева

Следователи осмотрели место трагедии и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Сейчас также изучается документация, касающаяся вопросов соблюдения норм безопасности. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что на опасном участке в шахте работали три человека: после обрушения кровли двоим удалось выбраться, а третий — 42-летний мужчина — остался под завалами. После ЧП остальных 86 горняков эвакуировали, никто из них не пострадал.