Полиция завела уголовное дело после взрыва у здания «Киевэнерго»

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости . Полиция открыла уголовное дело по факту ночного взрыва возле здания компании «Киевэнерго» в Киеве, сообщает пресс-служба столичного управления полиции.

По данным полиции, в воскресенье ночью произошел взрыв возле здания компании «Киевэнерго», пострадавших нет, преступник мог использовать гранату.

"По факту взрыва начато уголовное производство по части второй статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины . За совершение такого правонарушения предусмотрено до десяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении полиции.

Также сообщается, что правоохранители тщательно осматривают место происшествия, чтобы установить, какое взрывное устройство было применено, проводятся все необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для раскрытия преступления.