Полиция возбудила дело после взрыва гранаты в Киеве

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости . Полиция возбудила уголовное дело после взрыва гранаты в парке Киото в Киеве, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины

Ранее в понедельник полиция сообщила, что во время конфликта между компанией молодых людей и прохожим в парке Киото произошел взрыв гранаты, пострадали два человека.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям: по факту покушения на убийство… и по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами… Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

По данным полиции, подозреваемого задержали, но так как у него осколочные ранения ног, он находится в больнице под охраной.