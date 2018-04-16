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Полиция возбудила дело после взрыва гранаты в Киеве
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Полиция возбудила дело после взрыва гранаты в Киеве 

РИА Новости 15 минут назад
КИЕВ, 16 апр — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после взрыва гранаты в парке Киото в Киеве, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Ранее в понедельник полиция сообщила, что во время конфликта между компанией молодых людей и прохожим в парке Киото произошел взрыв гранаты, пострадали два человека.
"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям: по факту покушения на убийство… и по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами… Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.
По данным полиции, подозреваемого задержали, но так как у него осколочные ранения ног, он находится в больнице под охраной.
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