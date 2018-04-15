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В ОАЭ турист получил три месяца тюрьмы за оскорбительный пост в Facebook
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В ОАЭ турист получил три месяца тюрьмы за оскорбительный пост в Facebook 

РИА Новости 32 минуты назад
ДУБАЙ, 15 апр — РИА Новости. Гражданин Индии проведет три месяца в тюремном заключении в ОАЭ за оскорбительную карикатуру на пророка Мухаммеда в Facebook, сообщает издание Gulf News.
Карикатура была опубликована 34-летним индийцем в сентябре 2017 года. О посте в Facebook полиции сообщил коллега мужчины. В декабре суд первой инстанции в Дубае приговорил индийского гражданина к штрафу в 1,4 тысячи долларов за оскорбление ислама и пророка Мухаммеда.
Подсудимый обжаловал приговор в апелляционном суде, однако суд не удовлетворил его жалобу и приговорил его к такому же штрафу и 3 месяцам тюрьмы.
После отбытия наказания мужчина будет депортирован.
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