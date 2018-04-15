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Индийца приговорили в ОАЭ к тюрьме за оскорбление ислама
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Индийца приговорили в ОАЭ к тюрьме за оскорбление ислама 

BFM.RU 15 часов назад
Фото: 360tv.ru
Гражданин Индии проведет три месяца в тюремном заключении в ОАЭ за оскорбительную карикатуру на пророка Мухаммеда в Facebook, сообщает РИА Новости.
Карикатура была опубликована 34-летним индийцем в сентябре 2017 года. О посте в Facebook полиции сообщил коллега мужчины. В декабре суд первой инстанции в Дубае приговорил индийского гражданина к штрафу в 1,4 тысячи долларов за оскорбление ислама и пророка Мухаммеда. Подсудимый обжаловал приговор в апелляционном суде, однако суд не удовлетворил его жалобу и приговорил его к такому же штрафу и трем месяцам тюрьмы. После отбытия наказания мужчина будет депортирован.
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