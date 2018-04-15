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В дагестанском ресторане убили мужчину и прострелили ногу охраннику
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В дагестанском ресторане убили мужчину и прострелили ногу охраннику 

360tv.ru 1 час назад
Вооруженное нападение, закончившееся убийством, произошло в одном из ресторанов Махачкалы. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Трое мужчин, отдыхавших в ресторане «Викинг» на проспекте Шамиля внезапно поссорились и устроили драку со стрельбой, в результате которой один из участников был ранен в живот. Вызванные на место происшествия медики повезли его в больницу, но в пути он скончался от полученных ран. Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался безработный уроженец Дагестана 1977 года рождения.
В результате потасовки также досталось охраннику заведения, пытавшемуся разнять дебоширов: он получил пулевое ранение в ногу.
Подозреваемые в совершении противозаконных действий скрылись с места преступления. В городе объявлен план-перехват «Сирена».
Двумя днями ранее в дагестанском Хасавюрте неизвестные расстреляли двух братьев. Убийцы объявлены в розыск.
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