В Самаре полицейские задержали воришку шоколада

В Промышленном районе Самары сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в хищении из магазина нескольких упаковок шоколада. Как выяснилось, в магазин зашел молодой человек и долго рассматривал ассортимент товаров, после чего направился к стеллажам со сладостями. Убедившись, что за ним никто не следит, мужчина взял несколько упаковок шоколада и направился к выходу. Но продавец заметила кражу и попросила вернуть товар или оплатить его, но молодой человек выбежал из магазина и скрылся.

«Ориентировку с приметами подозреваемого направили патрульно-постовым службам, и полицейские задержали ранее не судимого безработного 22 –летнего мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», ему грозит до четырех лет лишения свободы», — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.