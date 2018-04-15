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В Самаре полицейские задержали воришку шоколада
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В Самаре полицейские задержали воришку шоколада 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В Промышленном районе Самары сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в хищении из магазина нескольких упаковок шоколада. Как выяснилось, в магазин зашел молодой человек и долго рассматривал ассортимент товаров, после чего направился к стеллажам со сладостями. Убедившись, что за ним никто не следит, мужчина взял несколько упаковок шоколада и направился к выходу. Но продавец заметила кражу и попросила вернуть товар или оплатить его, но молодой человек выбежал из магазина и скрылся.
«Ориентировку с приметами подозреваемого направили патрульно-постовым службам, и полицейские задержали ранее не судимого безработного 22 –летнего мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», ему грозит до четырех лет лишения свободы», — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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