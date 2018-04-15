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Сокольчанка, незаконно прописавшая в квартире мигрантов, может получить срок
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Сокольчанка, незаконно прописавшая в квартире мигрантов, может получить срок 

Вологда.рф 52 минуты назад
Двоих выходцев из ближнего зарубежья зарегистрировала 59-летняя жительница Сокола в своей квартире. Об этом стало известно сотрудникам полиции. В ходе проверки было установлено, что иностранные граждане поставлены на учет фиктивно и на самом деле по адресу не проживают.
Выяснилось, что сокольчанка прописала иностранцев по некоей договоренности, не предоставив им жилья. Против женщины возбуждено уголовное дело. «Предпринимательница» может лишиться свободы сроком до 3 лет. В отношении мигрантов также составлены административные материалы по ст. 18.8 административного кодекса. Им грозит штраф.
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