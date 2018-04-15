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В Красноармейском районе мужчину задержали за донос на свою сожительницу
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В Красноармейском районе мужчину задержали за донос на свою сожительницу 

Новая Кубань 32 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 15 апреля — Новая Кубань. В Красноармейском районе 34-летний мужчина сообщил в полицию о краже мобильного телефона, стоимость которого составляет более 14 тысяч телефон, и подчеркнул, что к этому может быть причастна его сожительница. Полицейские проверили поступившую информацию и выяснили, что потерпевший оговорил знакомую после ссоры между ними. Помимо этого, ранее он был уже судим и имел предупреждение об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
Сейчас в отношении оговорщика возбуждено уголовное дело по ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Санкции этой статьи предусматривают до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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