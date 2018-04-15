Ещё
Полиция задержала прокатившегося на крыше электрички мужчину в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция задержала прокатившегося на крыше электрички мужчину в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который залез на крышу электропоезда и уехал на нем в депо. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
«Мужчина 1992 г. рождения лежа прокатился на крыше вагона электропоезда «Александров-Москва». По станции «Москва-3» он влез на крышу вагона, доехал до Ярославского вокзала, затем уехал в депо на этой же электричке, где был снят сотрудниками транспортной полиции и доставлен в дежурную часть. Гражданин не пострадал», — сказала собеседник агентства.
Он добавил, что мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 11.17 КоАП РФ («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»).
Агентство «Москва»: последние новости
Находившийся в международном розыске по подозрению в организации краж мужчина задержан в Реутове Полиция проверяет заявление москвичи о нападении на нее неизвестных с ножом у ТЦ «Охотный ряд» Экс-сотрудника «Бутырки» обвинили во взяточничестве за продажу заключенному телефона и спиртного
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ракеты Трампа подстрелили рубль164
Штайнмайер встал на защиту России286
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова158
Лондон введет санкции против российских олигархов333
США показали удар подлодки по Сирии61
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение