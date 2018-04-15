Полиция задержала прокатившегося на крыше электрички мужчину в Москве

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который залез на крышу электропоезда и уехал на нем в депо. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Мужчина 1992 г. рождения лежа прокатился на крыше вагона электропоезда «Александров-Москва». По станции «Москва-3» он влез на крышу вагона, доехал до Ярославского вокзала, затем уехал в депо на этой же электричке, где был снят сотрудниками транспортной полиции и доставлен в дежурную часть. Гражданин не пострадал», — сказала собеседник агентства.