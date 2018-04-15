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Полиция задержала в Москве мужчину, проехавшего на крыше электрички
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Полиция задержала в Москве мужчину, проехавшего на крыше электрички 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции задержали в Москве мужчину, который проехал на крыше вагона электрички сообщением Александров — Москва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
"Мужчина 1992 года рождения прокатился лежа на крыше вагона электропоезда сообщением Александров — Москва. На станции Москва-3 он влез на крышу вагона, доехал до Ярославского вокзала, затем уехал в депо на этой же электричке, где был снят сотрудниками транспортной полиции и доставлен в дежурную часть", — сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина не пострадал. На нарушителя составлен административный материал, он привлечен к ответственности по статье 11.17 КоАП ("Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте"). Ему грозит штраф в 100 рублей.
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