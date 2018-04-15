Полиция задержала в Москве мужчину, проехавшего на крыше электрички

МОСКВА , 15 апреля. / ТАСС /. Сотрудники транспортной полиции задержали в Москве мужчину, который проехал на крыше вагона электрички сообщением Александров — Москва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"Мужчина 1992 года рождения прокатился лежа на крыше вагона электропоезда сообщением Александров — Москва. На станции Москва-3 он влез на крышу вагона, доехал до Ярославского вокзала, затем уехал в депо на этой же электричке, где был снят сотрудниками транспортной полиции и доставлен в дежурную часть", — сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина не пострадал. На нарушителя составлен административный материал, он привлечен к ответственности по статье 11.17 КоАП ("Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте"). Ему грозит штраф в 100 рублей.