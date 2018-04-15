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СК расследует смерть мужчины при обрушении шахты в Ростовской области
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СК расследует смерть мужчины при обрушении шахты в Ростовской области 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Уголовное дело возбуждено по факту обрушения кровли в шахте «Дальняя», сообщили в пресс-службе СК РФ по Ростовской области.
Напомним, ЧП произошло в 6.30 утра 15 апреля. В это время в шахте работали 86 горняков. Один из них — 40-летний подземный проходчик — погиб на месте под завалами. Остальные смогли выбраться без повреждений.
На месте обрушения работают следователи. Они проведут судмедэкспертизу и изучат документацию, касающуюся соблюдения норм безопасности на шахте.
Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при проведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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