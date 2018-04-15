СК расследует смерть мужчины при обрушении шахты в Ростовской области

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения кровли в шахте «Дальняя», сообщили в пресс-службе СК РФ по Ростовской области.

Напомним, ЧП произошло в 6.30 утра 15 апреля. В это время в шахте работали 86 горняков. Один из них — 40-летний подземный проходчик — погиб на месте под завалами. Остальные смогли выбраться без повреждений.

На месте обрушения работают следователи. Они проведут судмедэкспертизу и изучат документацию, касающуюся соблюдения норм безопасности на шахте.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при проведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».