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Пришли с бутылкой, ушли с автомобилем: в Башкирии застолье закончилось кражей автомобиля
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Пришли с бутылкой, ушли с автомобилем: в Башкирии застолье закончилось кражей автомобиля 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии два приятеля пришли к другу в гости и, угрожая ножом, забрали у него автомобиль.
В Учалы к товарищу приехал на своей «девятке» 42-летний мужчина, в гости с ним напросился и его односельчанин. Оба были жителями поселка Межозерный в Челябинской области. Мужчины привезли к другу в Башкирию спиртное, которое, правда, в тот вечер так и не было выпито.
Застолье началось с шумной ссоры — житель Челябинской области начал предъявлять претензии своему земляку. В ссору ввязался и их общий знакомый, житель Учалов. Закончилась перебранка тем, что 41-летний ранее судимый челябинец приставил к горлу земляка нож и велел переписать старенькую «девятку» на себя. Потерпевший выполнил требования.
— После этого учалинец и нападавший отвезли домой 42-летнего потерпевшего, велели помалкивать. Но уже на следующий день мужчина пошел в полицию и написал заявление и на своего соседа, и на, теперь уже бывшего, приятеля, — сообщили в республиканском МВД.
Подозреваемых быстро задержали. Нашли нож, которым угрожали потерпевшему, возле дома челябинца стоял и припаркованный «ВАЗ-21099», которую тут же вернули владельцу.
Мужчин буду судить по факту разбоя, обоих задержали на время следствия.
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