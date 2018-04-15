В Иркутской области полицейские следователи завершили расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала

Следователи установили, что организатор аферы и его соучастница — директор микрофинансовой организации г. Усолья-Сибирского вовлекли в противоправную схему пятерых своих знакомых. Выполняя роль риелторов, они подыскивали владелиц материнских сертификатов, желавших их обналичить, а также объекты недвижимости для совершения мнимых сделок купли-продажи. Легализация похищенных денежных средств осуществлялась путем заключения фиктивных договоров займов с последующим перечислением суммы займа.

В ходе предварительного расследования установлена причастность злоумышленников к совершению 94 эпизодов незаконной деятельности. С целью возмещения причиненного ущерба следователями приняты меры к изысканию имущества обвиняемых и наложению ареста на него.

В настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в Усольский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.