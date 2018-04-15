Житель Сергиевского района хранил в шкафу боевые патроны

Самарской области сотрудники полиции при расследовании уголовного дела о краже имущества выявили еще одно преступление, а именно незаконное хранение боеприпасов. Во время обыска в доме на улице Куйбышева в поселке Суходол полицейские обнаружили в шкафу полиэтиленовый пакет, в котором находились пять патронов калибра 5,6 мм, пригодные для стрельбы.

«Ранее неоднократно судимого хозяина дома доставили в отдел полиции, где 54-летний задержанный рассказал, что боеприпасы нашел весной 2012 года на берегу пруда и хранил их в своей квартире. Сейчас эта информация проверяется полицейскими», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Полицейские напоминают об уголовной ответственности за хранение найденного или переданного им огнестрельного оружия, его составных частей и патронов. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела, достаточно добровольно сдать запрещенные предметы в ближайший отдел полиции.