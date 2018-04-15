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Грабителя-сладкоежку задержали в Промышленном районе Самары
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Грабителя-сладкоежку задержали в Промышленном районе Самары 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Любовь к шоколаду толкнула молодого человека на преступление. О происшествии в полицию сообщили работники супермаркета, расположенного в Промышленном районе. Оказалось, что в магазин зашел молодой человек, который неторопливо изучил полки с кондитерскими изделиями. В удачный момент посетитель схватил с витрины несколько плиток шоколада и поспешил скрыться. Задержать его своими силами сотрудникам торговой точки не удалось. Вскоре экипаж патрульно-постовой службы остановил гражданина, чьи приметы совпадали с ориентировкой. Им оказался не судимый ранее 22-летний молодой человек. Сейчас по статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. За содеянное правонарушителю грозит до четырех лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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