За год в Приморье возбудили 50 дел в отношении «телефонных» террористов

За 2017 год в Приморском крае возбудили 50 уголовных дел по фактам «телефонного» терроризма, рассказали в пресс-службе краевого управления МВД

11 из них уже предстали перед судом, остальные дела находятся на стадии расследования.

Приморские полицейские напомнили, что ответственность за ложные сообщения о бомбе, поджоге или иных опасных действиях ужесточена. Пойманных «телефонных террористов» ждет либо крупный штраф — от 200 до 500 тысяч, либо ограничение свободы или принудительные работы на три года.

А если речь идет о ложном сообщении об готовящемся теракте в социальном объекте (школы, больницы, пассажирский транспорт и т.д.), то штраф увеличивается до 500-700 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

«Кроме того, если такое деяние совершено в целях дестабилизации деятельности органов власти, виновные понесут наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет», — говорится в сообщении ГУ МВД по Приморскому краю.

Кстати, уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве наступает с 14 лет.