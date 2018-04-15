Тело мужчины нашли в парке на юго‑востоке Москвы 

Труп неизвестного мужчины обнаружили в парке на улице Головачева в столице, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
По его словам, 13 апреля в 21:00 в ОМВД от наряда ОР ППСП ОМВД поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: улица Головачева, дом 17.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции в парке по указанному адресу обнаружен труп неизвестного мужчины с выраженными гнилостными изменениями», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по данному факту следователи проводят проверку.