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Тело мужчины нашли в парке на юго‑востоке Москвы
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Тело мужчины нашли в парке на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
Труп неизвестного мужчины обнаружили в парке на улице Головачева в столице, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
По его словам, 13 апреля в 21:00 в ОМВД от наряда ОР ППСП ОМВД поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: улица Головачева, дом 17.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции в парке по указанному адресу обнаружен труп неизвестного мужчины с выраженными гнилостными изменениями», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по данному факту следователи проводят проверку.
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