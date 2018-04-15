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Следователи МВД России закончили расследование мошенничества, связанного с хищением пяти километров рельсов
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Следователи МВД России закончили расследование мошенничества, связанного с хищением пяти километров рельсов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 49 минут назад
Следственным отделением Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте оконченопредварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
«Оперативниками отделения экономической безопасности ипротиводействия коррупции Пензенского ЛО МВД России на транспорте в 2017 году при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлена преступная группа, совершившая хищение крупной партиирельсов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе расследования установлено, что в период с декабря2016 года по июнь 2017 года группа работников железнодорожного предприятия, документально создав неучтенные излишки, похитила 100 тонн рельсов на сумму более 1 миллиона рублей, что является особо крупным размером. Затем злоумышленники с целью обогащения сдали металл в пункт приема черного лома.
В настоящее время всем участникам группы предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд.
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