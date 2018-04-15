Следователи МВД России закончили расследование мошенничества, связанного с хищением пяти километров рельсов

Следственным отделением Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте оконченопредварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

«Оперативниками отделения экономической безопасности ипротиводействия коррупции Пензенского ЛО МВД России на транспорте в 2017 году при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлена преступная группа, совершившая хищение крупной партиирельсов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

В ходе расследования установлено, что в период с декабря2016 года по июнь 2017 года группа работников железнодорожного предприятия, документально создав неучтенные излишки, похитила 100 тонн рельсов на сумму более 1 миллиона рублей, что является особо крупным размером. Затем злоумышленники с целью обогащения сдали металл в пункт приема черного лома.

В настоящее время всем участникам группы предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд.