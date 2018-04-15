Ещё
В Северной Осетии четвероклассник покончил с собой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Северной Осетии четвероклассник покончил с собой 

РИА Новости 53 минуты назад
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Учащийся 4 класса средней образовательной школы селения Зильги в республике Северная Осетия-Алания покончил жизнь самоубийством у себя дома, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального СК.
"По данному факту Правобережным межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по республике Северная Осетия-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)", — говорится в сообщении.
Как сообщается, 10 апреля в полицию поступило сообщение, что в одном из частных домов селения Зильги найдено тело 9-летнего мальчика. По версии следствия, ребенок покончил жизнь самоубийством.
На данный момент проводится ряд экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего, также допрашивается окружение мальчика, в том числе родственники, одноклассники, педагоги и другие лица, с которыми контактировал погибший. Расследование уголовного дела продолжается.
РИА Новости: последние новости
В Нижегородской области осудили педофила, работавшего вожатым Полиция задержала блогеров-шутников с "гранатами" в аэропорту Домодедово В Таиланде задержали россиянина
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штайнмайер встал на защиту России153
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова72
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии274
США выдвинули ультиматум Сирии745
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии564
Видео
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия Политика
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
01:58
Британия задумалась об «ответной» кибератаке на Россию
Политика
04:28
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»
В мире
05:28
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии
Политика
01:24
США выдвинули ультиматум Сирии
В мире
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение