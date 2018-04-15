В Северной Осетии четвероклассник покончил с собой

"По данному факту Правобережным межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по республике Северная Осетия-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)", — говорится в сообщении.

Как сообщается, 10 апреля в полицию поступило сообщение, что в одном из частных домов селения Зильги найдено тело 9-летнего мальчика. По версии следствия, ребенок покончил жизнь самоубийством.

На данный момент проводится ряд экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего, также допрашивается окружение мальчика, в том числе родственники, одноклассники, педагоги и другие лица, с которыми контактировал погибший. Расследование уголовного дела продолжается.