Ещё
Пензенские полицейские разыскали автомобильного вора-рецидивиста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пензенские полицейские разыскали автомобильного вора-рецидивиста 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Пензенские полицейские в Каменке смогли раскрыть кражу из автомобиля.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВДВ, в полицию Каменского района обратился за помощью 58-летний автомобилист. По его словам, на улице Кольцова в городе Каменке неизвестные, разбив стекло, залезли в салон легковушки «ВАЗ-2109», припаркованный возле дома. Злоумышленники украли автомагнитолу.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
«Полицейские установили причастность к совершению преступления 35-летнего местного жителя с криминальным прошлым. Он признался в воровстве и вернул украденное. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе управления.
PNZdrive: последние новости
Житель Пензенской области забыл запереть авто и лишился важной запчасти В Пензе служебная собака нашла в машине тайник с героином В Пензе на ул. Минской в очередной раз украли легковушку при свете дня
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штайнмайер встал на защиту России153
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова72
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии274
США выдвинули ультиматум Сирии745
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии564
Видео
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия Политика
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
01:58
Британия задумалась об «ответной» кибератаке на Россию
Политика
04:28
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»
В мире
05:28
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии
Политика
01:24
США выдвинули ультиматум Сирии
В мире
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение