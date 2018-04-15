Пензенские полицейские разыскали автомобильного вора-рецидивиста

Пензенские полицейские в Каменке смогли раскрыть кражу из автомобиля.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВДВ, в полицию Каменского района обратился за помощью 58-летний автомобилист. По его словам, на улице Кольцова в городе Каменке неизвестные, разбив стекло, залезли в салон легковушки «ВАЗ-2109», припаркованный возле дома. Злоумышленники украли автомагнитолу.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«Полицейские установили причастность к совершению преступления 35-летнего местного жителя с криминальным прошлым. Он признался в воровстве и вернул украденное. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе управления.