Педофил изнасиловал глухонемого мальчика в Лисьем Носу

Под Петербургом педофил надругался над глухонемым мальчиком, передает Мойка78. Инцидент произошел вечером 14 апреля в поселке Лисий Нос.

В полицию о случившемся заявила мать 12-летнего подростка. По словам женщины, злоумышленник напал на ее сына в парадной одного из домов по Большому проспекту: ребенок не успел дойти до своей квартиры и стал жертвой извращенца.

Дома мальчик объяснил родителям, что произошло.

Женщина добавила, что ее сын является инвалидом I группы по слуху и речи и учится в специальной школе.