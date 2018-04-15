Педофил изнасиловал глухонемого мальчика в Лисьем Носу 

Под Петербургом педофил надругался над глухонемым мальчиком, передает Мойка78. Инцидент произошел вечером 14 апреля в поселке Лисий Нос.
В полицию о случившемся заявила мать 12-летнего подростка. По словам женщины, злоумышленник напал на ее сына в парадной одного из домов по Большому проспекту: ребенок не успел дойти до своей квартиры и стал жертвой извращенца.
Дома мальчик объяснил родителям, что произошло.
Женщина добавила, что ее сын является инвалидом I группы по слуху и речи и учится в специальной школе.
По подозрению в совершении преступления сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего безработного мужчину, местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».