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Педофил изнасиловал глухонемого мальчика в Лисьем Носу
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Педофил изнасиловал глухонемого мальчика в Лисьем Носу 

АиФ Санкт-Петербург 38 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Под Петербургом педофил надругался над глухонемым мальчиком, передает Мойка78. Инцидент произошел вечером 14 апреля в поселке Лисий Нос.
В полицию о случившемся заявила мать 12-летнего подростка. По словам женщины, злоумышленник напал на ее сына в парадной одного из домов по Большому проспекту: ребенок не успел дойти до своей квартиры и стал жертвой извращенца.
Дома мальчик объяснил родителям, что произошло.
Женщина добавила, что ее сын является инвалидом I группы по слуху и речи и учится в специальной школе.
По подозрению в совершении преступления сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего безработного мужчину, местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
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