Автомобильный вор разыскивается в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

11 апреля неизвестный, путем считывания сигнализации, проник в один из автомобилей, припаркованный у ТЦ на пощади Комсомольская. Злоумышленник похитил видеорегистратор и несколько пакетов с продуктами. Чем нанес хозяину автомобиля урон на 13000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские ведут розыск злоумышленника.

Полиция призывыет нижегородцев быть бдительнее и не оставлять в салоне автомобиля ценные вещи.