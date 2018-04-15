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Автомобильный вор разыскивается в Нижнем Новгороде
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Автомобильный вор разыскивается в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
11 апреля неизвестный, путем считывания сигнализации, проник в один из автомобилей, припаркованный у ТЦ на пощади Комсомольская. Злоумышленник похитил видеорегистратор и несколько пакетов с продуктами. Чем нанес хозяину автомобиля урон на 13000 рублей.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские ведут розыск злоумышленника.
Полиция призывыет нижегородцев быть бдительнее и не оставлять в салоне автомобиля ценные вещи.
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