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Руководитель хозяйства в Оренбуржье может сесть на 6 лет
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Руководитель хозяйства в Оренбуржье может сесть на 6 лет 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне следователи первомайского района направили в суд уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения.
При этом следователями установлено, что бывший руководитель хозяйства в поселке Ленинский в 2014 году незаконно продал частному лицу имущество хозяйства. Общая сумма сделки составила 400 тысяч рублей. И вот в 2017 году покупатель решил начать производить разбор зданий. Местные жители стали возмущаться по данному факту и обратились с коллективным заявлением в правоохранительные органы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Свою вину мужчина признал полностью.
Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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