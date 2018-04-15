Руководитель хозяйства в Оренбуржье может сесть на 6 лет

Накануне следователи первомайского района направили в суд уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения.

При этом следователями установлено, что бывший руководитель хозяйства в поселке Ленинский в 2014 году незаконно продал частному лицу имущество хозяйства. Общая сумма сделки составила 400 тысяч рублей. И вот в 2017 году покупатель решил начать производить разбор зданий. Местные жители стали возмущаться по данному факту и обратились с коллективным заявлением в правоохранительные органы

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Свою вину мужчина признал полностью.

Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.