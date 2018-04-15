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Житель Барабинска Новосибирской области опустошил квартиру соседки
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Житель Барабинска Новосибирской области опустошил квартиру соседки 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Барабинском районе НСО полицейские раскрыли квартирную кражу.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО, преступление было совершено в начале апреля. В дом к местной жительнице, сорвав навесной замок на двери, проник вор. Непрошенный гость забрал с собой диван, кресло, люстры, радиаторы и краны отопления.
Хозяйка дома обратилась в полицию. Причиненный от кражи ущерб был оценен в 53 тысячи рублей. Делом занялись сотрудники уголовного розыска. Подозреваемый оказался прямо под боком у потерпевшей. По подозрению в краже полиция задержала соседа потерпевшей — 45-летнего ранее судимого мужчину. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).
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