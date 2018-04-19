В Новокузнецке местный житель поджег свою собаку

Новокузнецке 29-летний горожанин поджег свою собаку.

Стражи порядка установили, что собаку поджег её 29-летний хозяин, неоднократно привлекавшийся к уголовной и административной ответственности. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Мужчине может грозить до 5 лет тюрьмы. Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.