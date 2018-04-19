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В Новокузнецке местный житель поджег свою собаку
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В Новокузнецке местный житель поджег свою собаку 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Новокузнецке 29-летний горожанин поджег свою собаку.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратились соседи злоумышленника. Они доставили животное в ветеринарную клинику.
Стражи порядка установили, что собаку поджег её 29-летний хозяин, неоднократно привлекавшийся к уголовной и административной ответственности. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Мужчине может грозить до 5 лет тюрьмы. Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.
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