Пошел на преступление ради шоколада: жителя Самары задержали за ограбление супермаркета

Самаре сотрудники полиции раскрыли ограбление супермаркета. Добычей преступника стали несколько упаковок шоколада.

— В полицию обратились сотрудники торговой точки. Они рассказали, что один из покупателей долго изучал ассортимент магазина, после чего направился к стеллажам со сладкими товарами. Убедившись, что за его действиями никто не следит, он взял несколько упаковок шоколада, после чего направился к выходу. Одна из работниц торговой точки обратила внимание на покупателя и попросила вернуть товар на место, либо оплатить его. Но молодой человек выбежал из магазина и скрылся, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области

Ориентировку с приметами подозреваемого направили патрульным. В результате полицейские задержали безработного местного жителя 1996 года рождения. Судимостей молодой человек не имеет. Но теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж. Ущерб оценили в 1500 рублей.