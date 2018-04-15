Лжесоцработник, обокравший 86-летнюю пенсионерку, арестован в Нижнем Новгороде

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , преступление было совершено 10 февраля.

Ранее судимый молодой человек, представившись социальным работником, под предлогом установки системы очистки воды проник в квартиру одного из домов по улице Жукова. Воспользовавшись потерей бдительности пожилой женщины, он похитил у нее 19 500 рублей.

После того как личность ранее судимого молодого человека была установлена, его задержали, а позднее по решению суда поместили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 350 тысяч рублей похитили у нижегородских пенсионерок лжесоцработники.