Лжесоцработник, обокравший 86-летнюю пенсионерку, арестован в Нижнем Новгороде 

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, преступление было совершено 10 февраля.
Ранее судимый молодой человек, представившись социальным работником, под предлогом установки системы очистки воды проник в квартиру одного из домов по улице Жукова. Воспользовавшись потерей бдительности пожилой женщины, он похитил у нее 19 500 рублей.
После того как личность ранее судимого молодого человека была установлена, его задержали, а позднее по решению суда поместили под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 350 тысяч рублей похитили у нижегородских пенсионерок лжесоцработники.