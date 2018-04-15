Ещё
Лжесоцработник, обокравший 86-летнюю пенсионерку, арестован в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лжесоцработник, обокравший 86-летнюю пенсионерку, арестован в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 30 минут назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, преступление было совершено 10 февраля.
Ранее судимый молодой человек, представившись социальным работником, под предлогом установки системы очистки воды проник в квартиру одного из домов по улице Жукова. Воспользовавшись потерей бдительности пожилой женщины, он похитил у нее 19 500 рублей.
После того как личность ранее судимого молодого человека была установлена, его задержали, а позднее по решению суда поместили под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 350 тысяч рублей похитили у нижегородских пенсионерок лжесоцработники.
Newsroom24: последние новости
Более 20 садовых домиков обворовала 44-летняя нижегородка Вандала из Архангельска задержали в Нижнем Новгороде Случайные знакомые ограбили нижегородца в его квартире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США выдвинули ультиматум Сирии261
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии479
Асад сделал заявление после удара США749
«Мне срочно нужен мужчина»136
В США усомнились в законности удара по Сирии234
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение