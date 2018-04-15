Жительницу Ижевска обвинили в мошенничестве под видом судебного пристава

Ижевск. Удмуртия . Жительницу Ижевска обвинили в мошенничестве под видом судебного пристава. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, обвиняемая пообещала другой горожанке посодействовать в покупке квартиры и автомобиля на выгодных условиях.

После согласия обвиняемая взяла у потерпевшей 7,5 тыс. рублей под предлогом оплаты за начало оформления документов. Вечером того же дня женщина вновь позвонила потерпевшей и сообщила о наличии возможности приобрести еще 2 автомобиля на выгодных условиях, на что последняя согласилась и передала еще 7 тыс. рублей.

На следующий день женщина «пристав» уговорила свою клиентку купить еще и коттедж, но за это нужно было перевести еще 50 тыс., что и сделала потерпевшая.

Таким образом, в течение нескольких дней обвиняемая похитила 64,5 тыс. рублей.

Санкция части 2, статьи 159 УК России за совершение данного преступления предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.