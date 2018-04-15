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Жительницу Ижевска обвинили в мошенничестве под видом судебного пристава
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Жительницу Ижевска обвинили в мошенничестве под видом судебного пристава 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска обвинили в мошенничестве под видом судебного пристава. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, обвиняемая пообещала другой горожанке посодействовать в покупке квартиры и автомобиля на выгодных условиях.
После согласия обвиняемая взяла у потерпевшей 7,5 тыс. рублей под предлогом оплаты за начало оформления документов. Вечером того же дня женщина вновь позвонила потерпевшей и сообщила о наличии возможности приобрести еще 2 автомобиля на выгодных условиях, на что последняя согласилась и передала еще 7 тыс. рублей.
На следующий день женщина «пристав» уговорила свою клиентку купить еще и коттедж, но за это нужно было перевести еще 50 тыс., что и сделала потерпевшая.
Таким образом, в течение нескольких дней обвиняемая похитила 64,5 тыс. рублей.
Санкция части 2, статьи 159 УК России за совершение данного преступления предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
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