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Угонщика автокрана задержали в Серебряных Прудах
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Угонщика автокрана задержали в Серебряных Прудах 

Газета.Ru 1 час назад
Сотрудниками полиции ОМВД России по городскому округу Серебряные Пруды задержан 50-летний уроженец Средней Азии, подозреваемый в неправомерном завладении автомобильным краном, передает РИАМО.
"Злоумышленник незаконно проник в кабину автокрана, припаркованного на территории деревообрабатывающей мастерской в селе Узуново, при помощи отвертки запустил двигатель, после чего поехал на нем в магазин за продуктами. Позже он был задержан", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении правонарушителя избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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