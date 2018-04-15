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Житель Копейска искал инвесторов, а нашел мошенников
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Житель Копейска искал инвесторов, а нашел мошенников 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В ОМВД России города Копейска обратился местный житель, который сообщил, что стал жертвой мошенников. Мужчина, 1980 года рождения, сообщил полицейским, что на одном из сайтов сети Интернет нашел объявление о предоставлении денежного займа от частных инвесторов. Мужчина написал сообщение о предоставлении ему в кредит 150 000 рублей. Вскоре ему выслали образец договора займа и пояснили, что если он согласен со всеми условиями договора, то необходимо перечислить три тысячи рублей за поиск кредитора.
Не раздумывая, со своей банковской карты мужчина перечислил необходимую сумму, но спустя несколько часов ему пришло сообщение, что инвестор отказался предоставлять ему кредит, поэтому необходимо перевести еще две тысячи рублей для поиска нового кредитора. При этом обещали перевести указанную сумму в течении 40-45 минут. После перевода еще двух тысяч рублей, оказалось, что ему вновь отказали в кредите. Тогда мужчина потребовал вернуть перечисленные им пять тысяч рублей, но деньги ему возвращать отказались, после чего копейчанин обратился в Отдел полиции.
«По данному факту в отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данных преступлений и установлению лиц, причастных к их совершению», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Сотрудники полиции напоминают гражданам быть более внимательными при осуществлении различных сделок через Интернет, а за кредитами обращаться в проверенные финансовые организации.
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