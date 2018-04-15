Ещё
Поход в гости вместе с сожительницей чуть не стал летальным для приморца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поход в гости вместе с сожительницей чуть не стал летальным для приморца 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В городскую больницу Артема был госпитализирован мужчина с проникающей колото-резаной раной грудной клетки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
В какой-то момент между ними завязалась ссора, в результате которой женщина нанесла потерпевшему удар кухонным ножом в область груди. Полицейские задержали 26-летнюю жительницу Артема и доставили в отделение, где она дала признательные показания.
Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Фигурантке могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Primpress: последние новости
Приморца задержали из-за детской коляски Коллегия присяжных вынесла вердикт участникам банды «приморских партизан» Мосгорсуд признал законным арест аместителя начальника ДВТУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии
США и союзники внесли в ООН проект резолюции по Сирии100
Асад сделал заявление после удара США738
В США усомнились в законности удара по Сирии
«Мне срочно нужен мужчина»58
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение