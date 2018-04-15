Поход в гости вместе с сожительницей чуть не стал летальным для приморца

В городскую больницу Артема был госпитализирован мужчина с проникающей колото-резаной раной грудной клетки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю

В какой-то момент между ними завязалась ссора, в результате которой женщина нанесла потерпевшему удар кухонным ножом в область груди. Полицейские задержали 26-летнюю жительницу Артема и доставили в отделение, где она дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Фигурантке могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.