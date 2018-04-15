37-летний архангелогородец воровал вещи и деньги в Арзамасе

37-летний уроженец Архангельской области задержан за кражи из офисов в Арзамасе , совершенные в период с января по апрель 2018 года.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , в одном из случаев злоумышленник похитил в офисе сумку, в которой находились 15 тысяч рублей и банковские карты.

Кроме того, он украл кошелек с деньгами в сумме более 9 тысяч рублей из одного из учреждений здравоохранения, а также сумки работников одного из салонов красоты.

После того, как личность злоумышленника была установлена полицейскими, ранее судимый мужчина был задержан. В настоящее время он проверятся на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, житель соседней республики украл мобильник в Арзамасе.