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37-летний архангелогородец воровал вещи и деньги в Арзамасе
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37-летний архангелогородец воровал вещи и деньги в Арзамасе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
37-летний уроженец Архангельской области задержан за кражи из офисов в Арзамасе, совершенные в период с января по апрель 2018 года.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, в одном из случаев злоумышленник похитил в офисе сумку, в которой находились 15 тысяч рублей и банковские карты.
Кроме того, он украл кошелек с деньгами в сумме более 9 тысяч рублей из одного из учреждений здравоохранения, а также сумки работников одного из салонов красоты.
После того, как личность злоумышленника была установлена полицейскими, ранее судимый мужчина был задержан. В настоящее время он проверятся на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, житель соседней республики украл мобильник в Арзамасе.
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