Приморца задержали из-за детской коляски 

Во время патруля улицы Лимичевской в Уссурийске сотрудников Росгвардии заинтересовал подозрительный мужчина, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Гражданин катил пустую детскую коляску и не смог пояснить, кому она принадлежит. Уже позже в полицию поступило заявление от 33-летней местной жительницы о краже детской коляски стоимостью 5800 рублей. Как оказалось, злоумышленник похитил коляску из подъезда, куда потерпевшая поставила ее накануне.
Коляска возвращена потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба гражданину.