Приморца задержали из-за детской коляски

Гражданин катил пустую детскую коляску и не смог пояснить, кому она принадлежит. Уже позже в полицию поступило заявление от 33-летней местной жительницы о краже детской коляски стоимостью 5800 рублей. Как оказалось, злоумышленник похитил коляску из подъезда, куда потерпевшая поставила ее накануне.

Коляска возвращена потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба гражданину.