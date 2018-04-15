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Телефон жительницы Владивостока указали на сайте досуга
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Телефон жительницы Владивостока указали на сайте досуга 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
В полицию с сообщением о хулиганских действиях обратился житель Ленинского района и попросил помощи. Мужчина рассказал, что неизвестные злоумышленники на одном из сайтов досуга дали объявление об оказании интимных услуг и указали телефон его матери, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохарнительных органах.
Женщина находится на отдыхе в Таиланде и ей постоянно поступают звонки от неизвестных мужчин, желающих встретиться. Горожанка не может отключить телефон, так как он ей нужен для связи с родственниками, поэтому попросила сына обратиться в полицию.
Мужчина описала стражам порядка ситуацию и указал название сайта где и было опубликовано объявление с телефонным номером его матери.
По факту случившегося проводится проверка. Личности разместивших анкету хулиганов устанавливаются.
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