Телефон жительницы Владивостока указали на сайте досуга

В полицию с сообщением о хулиганских действиях обратился житель Ленинского района и попросил помощи. Мужчина рассказал, что неизвестные злоумышленники на одном из сайтов досуга дали объявление об оказании интимных услуг и указали телефон его матери, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохарнительных органах.

Женщина находится на отдыхе в Таиланде и ей постоянно поступают звонки от неизвестных мужчин, желающих встретиться. Горожанка не может отключить телефон, так как он ей нужен для связи с родственниками, поэтому попросила сына обратиться в полицию.

Мужчина описала стражам порядка ситуацию и указал название сайта где и было опубликовано объявление с телефонным номером его матери.

По факту случившегося проводится проверка. Личности разместивших анкету хулиганов устанавливаются.