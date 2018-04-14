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Житель Калининграда пытался провезти в Белоруссию 36 кг гашиша
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Житель Калининграда пытался провезти в Белоруссию 36 кг гашиша 

BFM.RU 38 минут назад
Россиянин, проживающий в Калининграде, был задержан на одном из пунктов пограничного пропуска в Белоруссию с 36 кг гашиша, сообщили в МВД республики.
«Сотрудниками Главного управления по наркоконтролю МВД совместно с коллегами из ГТК и ГПК вчера на одном из пунктов пограничного пропуска задержан гражданин Российской Федерации. В автомобиле жителя Калининграда оперативники обнаружили 36 кг гашиша», — говорится в сообщении МВД РБ. Там также сообщили, что тайник для транспортировки наркотиков был оборудован в бензобаке машины, передает «Интерфакс».
Фрунзенским (г. Минск) районным отделом следственного комитета в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Белоруссии (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Ведется дальнейшая работа по установлению всех причастных к данному преступлению.
Как отметили в Главном управлении МВД по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, за 2017 год на территории республики было изъято 404 кг гашиша, занимающего лидирующую позицию после марихуаны.
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