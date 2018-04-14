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Пенсионер пришел на прием к президенту и был задержан
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Пенсионер пришел на прием к президенту и был задержан 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Москве в приемной президента задержали пожилого мужчину. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на участницу общегражданского движения «За права человека» Гаянэ Амрахову.
По ее словам, 80-летнего мужчину задерживали восемь полицейских. Мужчина сопротивлялся, и они тащили его по асфальту. Пенсионера доставили в отдел полиции «Китай-город».
По информации правоохранителей, задержанный Веджи Веджиев хотел разбить стекла в приемной президента. Амрахова отметила, что мужчина лишь несколько раз повторил, что хочет, чтобы его принял сотрудник администрации.
Активистка, которая вместе с двумя журналистами прошла в отдел полиции, также рассказала, что сотрудники скорой помощи отказались госпитализировать задержанного, хотя заметили у него ссадины. Врачи предложили Амраховой самостоятельно доставить пенсионера в больницу.
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