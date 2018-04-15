Ещё
В Кирове директор пляжа «Титаник» развратил больше 10 детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кирове директор пляжа «Титаник» развратил больше 10 детей 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Директор пляжа «Титаник» Игорь Глухих подозревается в развращении более 10 детей, сообщает портал newsler.ru.
В пресс-службе СУ СК России по Кировской области рассказали, что в настоящее время завершается расследование уголовного дела в отношении 69-летнего директора пляжа «Титаник».
«Приблизительно в мае дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного приговора. Обвиняемый находится под стражей», — пояснили в ведомстве.
В ближайшее время Глухих будет знакомиться с делом. По данным источников, больше десяти детей признались, что Глухих совершал в отношении них развратные действия.
Известно и то, что Глухих нанял для своей защиты несколько адвокатов, которые постоянно пишут жалобы. Свою вину мужчина до сих пор не признал.
Напомним, в отношении Глухих возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). О том, что директор пляжа подозревается в развращении детей, стало известно осенью 2017 года: две 14-летние девочки, которые летом устроились к нему на подработку, признались, что весь июльский месяц Глухих постоянно совершал с ними развратные действия (без применения насилия).
Тогда сотрудники правоохранительных органов стали подозревать, что это не единственный случай. После обращения к общественности, в полицию обратились более десятка пострадавших.
Фото — newsler.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
Безработная из Чепецка ударила ножом собутыльника, отказавшегося дать денег на очередную порцию водки Жительница Кирово-Чепецка попыталась украсть духи в магазине: при досмотре у девушки обнаружили наркотик в носке В Кирове мужчина пришел в магазин с пневматическим автоматом и ножом: в ходе конфликта проникающее ранение получил муж работницы магазина
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штайнмайер встал на защиту России153
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова72
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии274
США выдвинули ультиматум Сирии745
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии564
Видео
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия Политика
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
01:58
Британия задумалась об «ответной» кибератаке на Россию
Политика
04:28
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»
В мире
05:28
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии
Политика
01:24
США выдвинули ультиматум Сирии
В мире
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение