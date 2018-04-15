В Кирове директор пляжа «Титаник» развратил больше 10 детей

Директор пляжа «Титаник» Игорь Глухих подозревается в развращении более 10 детей, сообщает портал newsler.ru.

«Приблизительно в мае дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного приговора. Обвиняемый находится под стражей», — пояснили в ведомстве.

В ближайшее время Глухих будет знакомиться с делом. По данным источников, больше десяти детей признались, что Глухих совершал в отношении них развратные действия.

Известно и то, что Глухих нанял для своей защиты несколько адвокатов, которые постоянно пишут жалобы. Свою вину мужчина до сих пор не признал.

Напомним, в отношении Глухих возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). О том, что директор пляжа подозревается в развращении детей, стало известно осенью 2017 года: две 14-летние девочки, которые летом устроились к нему на подработку, признались, что весь июльский месяц Глухих постоянно совершал с ними развратные действия (без применения насилия).

Тогда сотрудники правоохранительных органов стали подозревать, что это не единственный случай. После обращения к общественности, в полицию обратились более десятка пострадавших.

Фото — newsler.ru