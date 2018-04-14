Мужчину избили до смерти в ходе пьяной ссоры в Дмитровском районе

Труп мужчины с травмами головы обнаружили в доме в деревне Астрецово Дмитровского района Подмосковья , пострадавшего избили до смерти в ходе пьяной ссоры, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двенадцатого апреля в 07:10 в Дмитровском районе, деревня Астрецово, в доме с травмами головы обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 45-50 лет. Приняты меры к установлению личности неизвестного», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с сотрудниками ОБ ППСП за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Дмитров ГСУ СК России по Московской области мужчина 1958 года рождения. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».