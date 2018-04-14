От незадачливого вора из Тихорецка убежала «добыча»

Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия и обнаружили следы протектора шин, по которым и нашли злоумышленника. Им оказался 28-летний местный житель, однако свиней у него уже не было. В отделе он рассказал, что украденные поросята разбежались в тот момент, когда машина грабителя заглохла, и мужчина вышел устранить неисправность.

Сейчас в отношении вора возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции данной статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.