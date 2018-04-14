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От незадачливого вора из Тихорецка убежала «добыча»
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От незадачливого вора из Тихорецка убежала «добыча» 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 14 апреля — Новая Кубань. В Тихорецке местный житель похитил из частного домовладения девять свиней на сумму в 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. После того, как грабитель уместил 9 поросят в свой автомобиль, он покинул место преступления и скрылся.
Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия и обнаружили следы протектора шин, по которым и нашли злоумышленника. Им оказался 28-летний местный житель, однако свиней у него уже не было. В отделе он рассказал, что украденные поросята разбежались в тот момент, когда машина грабителя заглохла, и мужчина вышел устранить неисправность.
Сейчас в отношении вора возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции данной статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.
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