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Жительница Красноярского района может понести уголовную ответственность за фиктивную регистрацию мигрантов
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Россия обрушилась на США

Жительница Красноярского района может понести уголовную ответственность за фиктивную регистрацию мигрантов 

Волга Ньюс 1 час назад
По данным полиции, с января по март 2018 г. она незаконно прописала семь иностранцев, которым не собиралась предоставлять жилье.
В отношении нее теперь возбудили уголовное дело.
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