Жительница Красноярского района может понести уголовную ответственность за фиктивную регистрацию мигрантов

По данным полиции, с января по март 2018 г. она незаконно прописала семь иностранцев, которым не собиралась предоставлять жилье.

В отношении нее теперь возбудили уголовное дело.