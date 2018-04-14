Полуприцеп‑самосвал почти за 2 млн руб украли со стоянки в Рузском округе 

Неизвестный украл полуприцеп-самосвал стоимостью почти 2 миллиона рублей с неохраняемой стоянки в поселке Тучково Рузского городского округа Подмосковья, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Тринадцатого апреля в 17:35 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина с заявлением о том, что с 6 апреля по 7 апреля с неохраняемой стоянки в поселке Тучково Рузского городского округа неизвестный похитил полуприцеп-самосвал. Сумма ущерба составила 1,9 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.