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Иномарку за 1 млн рублей похитили в Рузском округе
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Иномарку за 1 млн рублей похитили в Рузском округе 

Газета.Ru 35 минут назад
Автомобиль Toyota Camry стоимостью около 1,1 миллиона рублей украли в деревне Рузского округа Подмосковья, возбуждено уголовное дело, сообщает РИАМО.
"Первого апреля в дежурную часть ОМВД обратился мужчина с заявлением о том, что в Рузском городском округе, деревня Лукино, неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2013 года выпуска. Сумма ущерба — 1,082 миллиона рублей", — сказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
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