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Тольяттинец украл телефон и на вырученные деньги отметил день рождения
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Тольяттинец украл телефон и на вырученные деньги отметил день рождения 

ТРК Губерния 44 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
На счету молодого человека уже имеется подобный криминальный опыт. В полицию Тольятти поступило заявление администратора одной из автомоек. Мужчина рассказал, что во время рабочей смены лишился мобильного телефона. Пропажу владелец оценил в 4 тысячи рублей. Выйти на след злоумышленника правоохранителям помогли камеры наблюдения. На видеозапись попал молодой человек, который забрал тот самый мобильный. По информации ГУ МВД России по Самарской области, парень работает мойщиком в этом же заведении. Позднее он признался, что на преступление толкнуло желание отметить день рождения — украденный телефон был продан в ломбарде за 1,5 тысячи рублей. Стоит отметить, что ранее за плечами тольяттинца уже имелась судимость за аналогичное деяние. В скором времени за кражу ему предстоит ответить в суде.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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