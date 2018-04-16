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В Белоруссии задержали калининградца с 36 килограммов гашиша
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В Белоруссии задержали калининградца с 36 килограммов гашиша 

АиФ 48 минут назад
Фото: АиФ
Наркоборцы задержали в Белоруссии калининградца, перевозившего 36 килограммов гашиша в бензобаке своего автомобиля. Подробности рассказали в пресс-службе МВД Республики.
Наркотик марокканского происхождения учуяли служебные собаки. После тщательной проверки иномарки был обнаружен тайник, откуда извлекли десятки прессованного гашиша.
«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Республики Беларусь («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»). Ведется дальнейшая работа по установлению всех причастных к данному преступлению», — сообщили в МВД.
Однако сам задержанный уверяет, что машину приобрел всего неделю назад в Москве, а в Минск приехал… поменять резину.
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