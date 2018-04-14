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Россиянин попытался провести в Белоруссию 36 кг гашиша в бензобаке
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Россиянин попытался провести в Белоруссию 36 кг гашиша в бензобаке 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Гражданина России задержали при попытке ввезти в Белоруссию 36 кг марокканского гашиша, сообщается на сайте белорусского МВД.
"Сотрудниками главного управления по наркоконтролю МВД совместно с коллегами из ГТК и ГПК вчера на одном из пунктов пограничного пропуска задержан гражданин Российской Федерации. В автомобиле жителя Калининграда оперативники обнаружили 36 килограммов гашиша. Тайник для транспортировки наркотиков был оборудован в бензобаке иномарки", — говорится в заявлении ведомства.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». Отмечается, что в данный момент правоохранители устанавливают причастных к происшествию.
Ранее сообщалось, что россиянин прыгнул с парашютом с небоскреба в Пекине и попался полиции.
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