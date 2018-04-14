Россиянин попытался провести в Белоруссию 36 кг гашиша в бензобаке

Гражданина России задержали при попытке ввезти в Белоруссию 36 кг марокканского гашиша, сообщается на сайте белорусского МВД.

"Сотрудниками главного управления по наркоконтролю МВД совместно с коллегами из ГТК и ГПК вчера на одном из пунктов пограничного пропуска задержан гражданин Российской Федерации. В автомобиле жителя Калининграда оперативники обнаружили 36 килограммов гашиша. Тайник для транспортировки наркотиков был оборудован в бензобаке иномарки", — говорится в заявлении ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». Отмечается, что в данный момент правоохранители устанавливают причастных к происшествию.

Ранее сообщалось, что россиянин прыгнул с парашютом с небоскреба в Пекине и попался полиции.