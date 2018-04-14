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В Москву прибыли сотрудники полиции, приглашенные на церемонию награждения
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США высказались о повторном ударе по Сирии

В Москву прибыли сотрудники полиции, приглашенные на церемонию награждения 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
16 апреля в МВД России пройдет торжественная церемония награждения сотрудников органов внутренних дел, проявивших мужество при спасении погибавших.
Участники этого мероприятия приехали в Москву из разных регионов страны — Бурятии, Татарстана, Крыма, Архангельской, Иркутской, Свердловской областей и других. Многие из них оказались в столице впервые.
Гостям была предложена интересная и познавательная программа. Сначала они посетили экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по г. Москве, где ознакомились с коллекцией холодного и огнестрельного оружия, а также новейшими технологиями в области раскрытия преступлений.
Затем сотрудники ГУ МВД России по г. Москве пригласили коллег в музей Московского уголовного розыска, в экспозициях которого представлены подлинные материалы, рассказывающие об этом легендарном подразделении — документы, боевые награды, форменные обмундирование, оружие, а также вещественные доказательства по громким уголовным делам прошлого.
В завершение гости столицы прогулялись по Красной площади и Кремлю, совершили обзорную экскурсию по Москве.
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