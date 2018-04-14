В Москве задержали подозреваемого в краже тахеометра за 2 млн рублей

В московском районе Кунцево полиция произвела задержание подозреваемого в краже тахеометра, который стоит более 2,2 млн руб., передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по столице.

"Поступило сообщение о краже по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д. 15, стр. 5. Прибывшими на место участковыми задержан подозреваемый 1987 года рождения, который изобличен в том, что 8 апреля в период с 08:00 до 11:00, находясь на строительной площадке по указанному адресу совершил кражу тахеометра и скрылся. Материальный ущерб составил около 2 млн 211 тыс. руб. ", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Тахеометр — это геодезический инструмент, который применяется для измерения расстояний, а также для горизонтальных и вертикальных углов.

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